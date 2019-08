O extraordinário homem das Neves: 9 golos, 6 toques

Já nos tínhamos apercebido do prestígio que Rúben Neves está rapidamente a ganhar em Inglaterra, ao serviço dos Wolves de Nuno Espírito Santo. No entanto, o jornal inglês “Daily Mail” chama-nos a atenção para uma estatística impressionante e invulgar do internacional português. Desde que chegou ao Wolverhampton, Rúben Neves marcou nove golos (a contar com o golaço frente ao Manchester United, que garantiu o empate) de fora da área. Todavia, durante esse tempo, Neves deu apenas seis toques na bola dentro da área adversária, o que faz dele claramente um especialista nos pontapés de longa distância.

O jogador de 22 anos tem jogado no meio-campo com algumas restrições impostas por Nuno Espírito Santo, que o impedem de chegar perto da área adversária. No entanto, Rúben Neves tem demonstrado que não preciso de ir tão longe para marcar.

Contra os Red Devils, o ex-FC Porto conseguiu um golo de belo efeito, encaixando a bola no canto superior direito da baliza de De Gea.