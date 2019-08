Paulo Sousa: Direção do Bordéus solidária com o treinador português

O Bordéus de Paulo Sousa conseguiu alcançar o primeiro ponto na liga francesa, frente ao Montpellier. Isto depois de ter entrado com o pé esquerdo, com uma derrota no jogo contra o Angers. As críticas não se fizeram esperar, entre elas a da empresa patrocinadora do clube, cujo presidente admitiu ter dito aos dirigentes do Bordéus que Paulo Sousa não era uma boa escolha. “Até prova em contrário, creio que os resultados me dão razão. Só peço que o Paulo me mostre que estou errado. Olhei para o currículo dele, muito bom como jogador, mas como treinador nem por isso. Creio que estamos a correr grandes riscos com grandes salários.”

Entretanto, tanto o empresário do treinador como a própria direção do Bordéus saíram em defesa do antigo internacional português. “No seguimento de diferentes comentários sobre o nosso treinador na internet e nas redes sociais, o clube quer lembrar que aprecia e respeita os seus parceiros. É difícil que as pessoas exteriores ao clube tenham uma opinião objetiva sobre as suas escolhas e é importante perceber que as decisões são suas. Tal como fizeram o jogadores ontem depois do primeiro jogo em casa, devemos todos apoiá-los”, diz o comunicado, citado pelo jornal “A Bola”.