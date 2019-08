Bas Dost: Sporting diz ter provas das exigências feitas

Continua a novela com o Sporting e Bas Dost como protagonistas. O empresário do jogador, Gunther Nehaus, garantiu que o jogador "queria ficar", mas em julho recebeu uma informação da SAD revelando que o salário do internacional holandês seria incompatível com a situação financeira do clube. Mais grave: o agente acusa o Sporting de "denegrir" o profissionalismo do atleta. “O jogador está magoado com o tratamento de que está a ser alvo publicamente”, admite o empresário.

Entretanto, o Sporting reagiu ao comunicado de Gunther Nehaus, considerando "de extrema gravidade" as acusações feitas. Segundo fonte oficial do clube leonino citada pelo jornal “Record”, "é inaceitável que o agente do jogador venha desmentir exigências feitas por escrito e, portanto, facilmente demonstráveis". A SAD mantém a mesma posição expressa no comunicado anterior, e acusa o empresário de no passado sábado ter exigido uma avultada compensação financeira na sequência das negociações com o Eintracht de Frankfurt. Os leões reafirmam que Bas Dost e o seu agente manifestaram "a mais do que uma pessoa da estrutura do clube" o desejo de sair.

O “Record” noticia ainda a preocupação do plantel com a situação de Bas Dost. Apesar de só estar há três anos no clube, Bas Dost conquistou um estatuto especial e é mesmo um dos líderes em conjunto com Bruno Fernandes e Coates. Os responsáveis pelo clube estão conscientes deste facto e, naturalmente, vão tentar que a polémica não afete o restante grupo de trabalho.

Na passada segunda-feira, quando se apresentou no treino, o holandês recebeu várias mensagens de apoio dos companheiros e, segundo o “Record” apurou, a situação repetiu-se durante o dia de ontem. Desta forma, existe alguma expetativa para saber se todo este processo poderá ter consequências no espírito do grupo.