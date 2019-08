Krovinovic e o Benfica: “É um clube muito grande, com muitos fãs, e quando joga na Europa parece uma invasão””

Sorridente, o croata que o Benfica emprestou aos ingleses do West Brom falou com o diário inglês sobre a sua estadia em Inglaterra, até agora, Luka Modric e o clube português.

Sem hesitações, Krovinovic apontou Luka Modric como o seu ídolo. “Como jogo numa posição semelhante à de Modric, sempre gostei dele. Acho-o fantástico. Gosto de ver como está a jogar para ‘roubar’ algumas ideias. Para mim, ele é o número um mas há muitos outros grandes jogadores na Croácia, como Rakitic, Mandzukic, Vida… Vida é um guerreiro. Temos uma seleção nacional forte.”

Sobre o Benfica, Krovinovic diz que é “um clube muito, muito grande, com bons adeptos”, acrescentando, sobre os jogos para as competições europeias, que são como “uma invasão por toda a Europa”. O jornal inglês destaca o facto de o croata ter jogado ao lado de João Félix e de Raul Jiménez, este último um “vizinho”, uma vez que o estádio do Wolverhampton não fica muito longe da casa do West Brom.

Depois, Harry Potter, de quem é um fã absoluto. “Eu gosto de coisas como o Pirata das Caraíbas, o Senhor dos Anéis. Coisas inventadas, filmes de ficção científica. Por exemplo, já vi cada parte do Harry Potter três vezes. Quando estava em Portugal, sozinho, quando ninguém me visitava, pensava: ‘Bom, porque não ver novamente o Harry Potter?