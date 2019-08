O pós-Benfica de Salvio

O balanço deste curto período de regresso ao país de origem é positivo. Eduardo Salvio, 29 anos, admite que é mesmo “surpreendentemente positivo”.

“Vim para acrescentar, se for com golos melhor; mas procuro ajudar com assistências e em tudo o que puder”, afirmou o jogador à chegada ao Equador, onde o Boca Juniors vai defrontar a Liga de Quito, na primeira mão dos quartos de final da Taça dos Libertadores.

No capítulo pessoal, ficou a confissão, reproduzida pelo jornal “A Bola”: “As coisas estão a sair-me melhor do que esperava, mas preparei-me para que tudo corresse bem.”

Salvio tem três golos marcados em cinco jogos. Soma, até agora, 249 minutos em campo em todas as competições.