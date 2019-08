Bas Dost sai, Kikas pode entrar

O treinador do clube alemão, Adi Hutter, ainda ontem acreditava na possibilidade de usar Bas Dost na segunda mão do play-off da Liga Europa. Fredi Bobic, dirigente do clube, fala em “negociações difíceis”. O ex-internacional alemão afirma que faltam apenas “alguns detalhes” para finalizar o acordo. “As negociações não foram fáceis mas com o Sporting nunca são”, admitiu Bobic.

Entretanto, o jornal “O Jogo” adianta que Bas Dost anda a ultimar os detalhes da viagem, tendo inclusive sido dispensado do treino matinal de ontem. Entretando, o clube de Alvalade tenta ultrapassar as questões pendentes que estão a afetar o negócio e as relações com um jogador que foi fundamental ao longo dos anos de Sporting. Entre elas, estará um milhão de euros que o holandês pretende que seja liquidado pela SAD.

O ponta-de-lança holandês deve ser transferido por oito milhões de euros, com mais dois baseados em variáveis. É esperado em Frankfurt nas próximas horas para os habituais exames médicos.

O Sporting não perde tempo e procura já um sucessor para o ataque. “O Jogo” adianta o nome de Kikas, jogador do Belenenses SAD.