Flamengo de Jesus vence na Libertadores

A vida de Jorge Jesus no Brasil parece estar a endireitar-se. Desta vez, o gigantesco Maracanã viu a equipa da equipa vencer o Internacional de Porto Alegre por 2-0, numa partida a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Taça Libertadores. Os dois golos foram apontados por Bruno Henrique.

O site Globoesporte realça a surpresa provocada por Jorge Jesus ao incluir o ex-Benfica Gabriel Barbosa no onze inicial. Foi dele a assistência para o segundo golo de Bruno Henrique.

No final, Jesus mostrou-se feliz com o resultado e congratulou-se com o apoio dos adeptos que encheram as bancadas do Maracanã. "Parabéns aos jogadores, aos adeptos, que mais uma vez empurraram a equipa para a vitória. (…) Estou habituado a jogar a Champions no meu campo, nos melhores campos da Europa. Mas o Maracanã é diferente, diferente na forma de apoiar, os adeptos são apaixonados. (…) Agora, tenho a oportunidade de trabalhar num estádio mítico", considerou o técnico.

A segunda mão acontece na próxima semana e o Flamengo pode mesmo perder por um golo de diferença e continuar na prova.