João Mário desejado em Alvalade

À medida que o mercado vai fechando a porta, a possibilidade de João Mário deixar o Inter e regressar a Alvalade começa a aumentar, segundo o jornal “A Bola”.

Aparentemente, João Mário continua sem espaço no Inter, quer voltar a ser opção na seleção e estar na defesa do título europeu, no próximo ano. Por essas razões, o jogador começa a ficar mais interessado no regresso.

O maior entrave parece ser o salário elevado do jogador, questão para a qual os dois clubes teriam que chegar a um acordo, como a possível partilha do pagamento.