“Para ser honesto, esta história já está a chatear”: continua o impasse no caso Bas Dost

Prossegue a batalha entre a SAD do Sporting e Bas Dost. Ontem de tarde houve uma nova reunião entre os dirigentes sportinguistas, o jogador e o seu empresário, Gunther Nehaus. No entanto, não há novidades quanto à transferência do avançado holandês para o Frankfurt.

Segundo “A Bola”, a atrasar o finalizar das negociações estarão as exigências do agente do jogador. Sendo assim, o goleador holandês estará hoje em Alcochete, para cumprir o seu plano de trabalho individual.

Entretanto, do outro lado, o Eintracht Frankfurt mostra sinais de impaciência. Fredi Bobic, diretor desportivo do clube alemão, não poupa críticas ao comportamento dos responsáveis do Sporting.

“Para ser honesto, esta história já está a chatear. É algo que nunca vi, novo para o meu livro quando se fala de transferências. Não tem nada a ver com o jogador, já temos acordo há alguns dias. Agora… É importante que os dois clubes encontrem a solução rapidamente”, admitiu o antigo internacional alemão.