Manchester United reúne-se com o Facebook por causa de insultos racistas

O Manchester United vai encontrar-se com representantes do Facebook, após os insultos raciais a Pogba e Rashford. Os ataques foram feitos no Twitter após ambos terem falhado penáltis nos jogos contra o Wolverhampton e o Crystal Palace.

O clube do Norte de Inglaterra já tinha planeado um encontro com o Twitter mas decidiu agora que é necessário trabalhar em conjunto com o Facebook para combater a tendência para os insultos racistas nas redes sociais. O clube reconhece que o problema é menos grave no Facebook mas está determinado a ser o mais proativo possível. O treinador, Ole Gunnar Solskjaer, disse estar “sem palavras” após os insultos a Rashford.

Para além dos dois jogadores do Manchester United, também Tammy Abraham, do Chelsea, e Yakou Méïté, do Reading, foram alvos recentes de insultos racistas.

No domingo, Pogba disse no Twitter: “Os meus antepassados e os meus pais sofreram para que a minha geração fosse livre para trabalhar, para apanhar o autocarro, para jogar futebol. Os insultos racistas são ignorância e tudo o que conseguem é fazer-me mais forte e motivar-me a lutar pela próxima geração.”