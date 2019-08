Mihajlovic saiu do hospital para orientar o Bolonha

Sinisa Mihajlovic deixou o hospital este domingo e vai sentar-se no banco do Bolonha durante o encontro com o Hellas Verona, depois de ter estado internado por causa de uma leucemia.

O antigo internacional sérvio revelou em julho que sofria da doença e que teria de submeter-se a tratamento, afastando-se da equipa. Na altura, o jornal “La Gazzetta dello Sport” citou o comunicado do técnico."Há momentos na vida em que competimos contra um adversário difícil ou contra um problema complicado de resolver. Agora vivo um momento destes, mas sou um felizardo porque sei que não estou sozinho. Ao meu lado descobri que tenho um enorme apoio. Por estes dias recebi um mar de afeto, solidariedade e energia positiva que me recarregou e deu-me a certeza de que vou ganhar a batalha contra a leucemia".

Mihajlovic prometeu aos seus jogadores que estaria com eles no primeiro embate do campeonato e prepara-se para cumprir a promessa.