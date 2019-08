Bruno Fernandes, Jorge Mendes, Real Madrid: ainda pode acontecer?

Falta uma semana para o fecho do mercado e a grande preocupação da SAD leonina passa por garantir a continuidade de Bruno Fernandes, pelo menos mais uma temporada. Com a janela de transferências já fechada em Inglaterra, o grande perigo é o Real Madrid, que ainda está no mercado à procura de reforços para o meio-campo.

Segundo o “Record”, o objetivo de Frederico Varandas é não ser surpreendido nas derradeiras horas do mercado com uma oferta milionária que torne inevitável a saída do médio. A cláusula de rescisão de 100 milhões de euros deveria ser suficientemente tranquilizadora mas este defeso já foram atingidos valores que deixam os dirigentes de pé atrás.

A ideia é blindar o capitão, mas há vários cenários a ser equacionados. O substituto do internacional português poderá ser Lucas Robertone. O médio-ofensivo conhece o interesse do Sporting e, caso tenha essa possibilidade, não hesitará em aceitar o convite para jogar na Europa, um sonho que persegue há algum tempo.