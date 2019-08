Despedido pela terceira vez em 10 meses

O antigo técnico do Rio Ave, atualmente ao serviço do AEK de Atenas, está mesmo de saída do clube grego, segundo o jornal “A Bola”. Aliás, o treino de ontem já não foi orientado por Cardoso.

Foram apenas quatro jogos à frente do AEK, o último dos quais uma derrota em casa por 2-1 frente ao Xanthi, na primeira jornada da liga grega.

A saída será formalizada quando o treinador chegar a acordo com o proprietário do clube grego relativamente a verbas para a rescisão.

O ambiente no AEK está tenso e, ainda antes do jogo com o Xanthi, os adeptos mais radicais concentraram-se à porta do hotel onde a equipa estagiava. No domingo, terminado o jogo, equipa e treinador estiveram retidos no estádio e só puderam deixar o local duas horas depois. Aparentemente, tendo em conta a pressão, alguns jogadores ponderam deixar o clube.

O AEK tem no seu plantel os portugueses Paulinho, Hélder Lopes, André Simões, Francisco Geraldes, David Simão e Nélson Oliveira.