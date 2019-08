Braga dificulta a vida aos benfiquistas

O Sporting de Braga cedeu 1614 ingressos ao Benfica: 1514 a 32 euros e 100 a 93 euros. Em poucas horas já não havia bilhetes. Embora este número corresponda à quantidade de lugares a que as águias têm direito regulamentarmente, os responsáveis do Benfica não estão satisfeitos, principalmente porque o volume de ingressos assegurado pela SAD é considerado escasso, tendo em conta o número de benfiquistas no Norte do País. Segundo o “Correio da Manhã”, muitos adeptos já terão contactado o Benfica a reclamar por não poderem comprar bilhetes para o jogo em Braga.

O Sporting de Braga não abriu a venda de bilhetes ao público em geral. Ou seja, só estarão mesmo 1614 adeptos do Benfica na pedreira para assistir ao jogo da 4ª jornada da liga. Os arsenalistas limitaram a venda de bilhetes a sócios do clube, sendo que, dessa forma, os restantes adeptos não entram.

Mesmo os adeptos do Benfica que, à última hora, tentem contornar esta medida, tornando-se sócios do Braga para ir ver o jogo, só poderão entrar no recinto se pagarem de imediato 6 meses de quotas, mais o preço do bilhete. O Sporting de Braga argumenta com a segurança para não querer adeptos do Benfica nas bancadas destinadas aos seus sócios.