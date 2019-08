Insultos a Rochinha dão processo na FPF

Foi aberto um processo disciplinar ao Boavista pelos cânticos entoados por adeptos do clube axadrezado e dirigidos a Rochinha, antigo jogador do clube. Os incidentes ocorreram durante o jogo entre o Vitória e o Boavista, referente à segunda jornada da liga, a 18 de agosto, em Guimarães.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou a ação, cuja situação foi denunciada pelo Sindicato de Jogadores.

“Rochinha foi alvo de um conjunto de insultos por adeptos da equipa adversária, inaceitáveis em qualquer contexto, por mais tenso que seja o ambiente de um jogo de futebol ou vulgar que seja a utilização de determinadas expressões nas bancadas. Os referidos insultos não foram dirigidos de forma indiscriminada, foram antes uma manifestação de ódio e ameaça, com o aproveitamento de um acontecimento recente da vida do jogador, o falecimento da sua mãe”, pode ler-se no documento emitido pelo organismo que defende os jogadores.