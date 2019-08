Sem Chiquinho, Waldschmidt reaparece nos jornais

Tudo indica que o Benfica irá regressar ao mercado nas próximas horas. A notícia do interesse no avançado de 23 anos do Friburgo, Waldschmidt, é avançada pelo jornal “O Jogo” que adianta a lesão de Chiquinho como mais recente motivo para a investida. O jornal “A Bola” também refere isto mesmo.

O médio criativo português estaria a ser trabalhado por Bruno Lage para ser uma espécie de clone de Pizzi na direita do meio-campo benfiquista, mas também como segundo avançado, atrás de Seferovic, tendo entrado para esse lugar (substituindo Raul de Tomas) no jogo contra o FC Porto. A lesão contraída reforçou a necessidade de Bruno Lage ter alguém com caraterísticas semelhantes às de João Félix.

Luca Waldschmidt já tinha tido uma abordagem exploratória em julho, sem acordo. Agora, caso o Benfica avance pelo jovem alemão, terá de se desembolsar valores à volta dos 20 milhões de euros. O jogador do Friburgo foi contratado ao Hamburgo na época passada por cinco milhões de euros.

Walschmidt é um avançado móvel, veloz e de remate fácil, com bom desempenho nas bolas paradas. Tem sido titular no Friburgo desde que foi contratado. Para já, esta época, leva três golos marcados em igual número de jogos.