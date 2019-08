Ainda não é desta, Neymar

De acordo com a Radio Montecarlo, o PSG recusou a mais recente proposta do Barcelona por Neymar. A resposta negativa do clube parisiense significa um passo atrás nas negociações com o Barça, após alguns dias de otimismo em que Neymar parecia mesmo mais perto do regresso.

Segundo aquela emissora, o Barcelona ofereceu 150 milhões de euros a serem pagos em prestações e ainda dois jogadores (Dembélé e Rakitic). O PSG considerou a oferta insuficiente e contrapropôs aos catalães o pagamento de 220 milhões, o que significaria um valor igual ao que fez de Neymar o jogador mais caro de sempre, há dois anos, precisamente quando fez o trajeto inverso.

O clube de Paris considerou também que não haveria tempo para chegar a acordo com Dembélé e Rakitic e que o mais provável, neste momento, é que Neymar continue mesmo na capital francesa.