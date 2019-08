Há 35 anos que o Flamengo não chegava tão longe

No jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Taça Libertadores, até foi o Internacional a marcar primeiro. Aos 62 minutos, D’Alessandro descobriu Rodrigo, que fez o golo para euforia dos muitos adeptos presentes no Beira-Rio. A cinco minutos do fim, o inevitável Gabriel Barbosa calou as esperanças dos adeptos adversários ao marcar o golo derradeiro da eliminatória.

Com esta vitória, o Flamengo avançou para as meias-finais da Taça Libertadores, fase da prova onde não chegava desde 1984. Segue-se a outra equipa de Porto Alegre, o Grémio, que eliminou o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari.

No final do jogo, Jorge Jesus não escondia a felicidade. “Fomos a melhor equipa, somos melhor equipa”, considerou o treinador português, admitindo, no entanto, que há aspetos a melhorar: “O Flamengo nestas decisões não pode perder tantas oportunidades. Na segunda parte, com as modificações do Inter, o nosso corredor central começou a ficar desequilibrado. O D'Alessandro começou a colocar a bola com muita facilidade, até eu mexer na equipa.”

Fazendo uma comparação entre a Liga dos Campeões e a Taça Libertadores, Jesus não teve dúvidas: “A paixão nestes jogos é muito maior. Na Europa, os estádios estão cheios, mas a torcida não tem o calor do jogo como aqui no Brasil.”