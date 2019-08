No Mónaco, há um GP chamado Bruno Fernandes

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa pode ser o motivo aparente para a presença do Sporting no Mónaco. No entanto, uma comitiva de nível presidencial pode querer dizer que haverá conversas à margem, nomeadamente sobre o futuro de Bruno Fernandes.

O jornal “A Bola” noticia hoje que o presidente sportinguista, Frederico Varandas, o diretor desportivo, Hugo Viana, e o diretor financeiro, Francisco Salgado Zenha, já estão no principado, em contacto permanente com Jorge Mendes, o empresário que tem, entre muitos dossiês, o do capitão do Sporting, a poucos dias do encerramento do mercado de verão.

O Sporting tem hesitado entre garantir a permanência do seu mais preponderante jogador e a tentação representada pelo significativo encaixe financeiro da maior venda da sua história.