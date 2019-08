Vlachodimos sabia de tudo

A renovação do contrato de Vlachodimos parece ter encerrado a novela em torno da baliza do Benfica. Após um defeso em que as águias procuraram concorrência para o internacional grego, a sua posição solidificou-se com exibições de classe.

Hoje, o jornal “A Bola” acrescenta novos dados a esta história, assegurando que, desde o primeiro dia de trabalho da nova temporada, Vlachodimos esteve sempre a par dos planos para o setor.

Tanto os responsáveis da SAD encarnada como o próprio Bruno Lage foram tendo conversas com o jogador para que ele estivesse informado sobre o que era pretendido, ou seja, reforçar o lote de guarda-redes. O que acabou por nunca acontecer, apesar de Perin, da Juventus, por exemplo, ter passado por Lisboa.