Jesus acima de Scolari

Os golos do jogo foram marcados por Gabriel Barbosa (2) e Giorgian de Arrascaeta. O Palmeiras de Scolari acabou o jogo com menos um jogador, após expulsão de Gustavo Gómez, aos 83 minutos.

“Foi, talvez, o melhor jogo desde que cheguei ao Flamengo”, desabafou um Jorge Jesus obviamente satisfeito. “A equipa está cada vez mais consciente do que tem de fazer, jogámos contra um rival muito forte e que não nos conseguiu parar. Fortes ofensivamente, seguros defensivamente. Não me lembro de nenhuma oportunidade do Palmeiras e isso deve-se ao bom trabalho dos jogadores. Estamos líderes em conjunto com o Santos. Quando cheguei, estávamos a oito pontos do Palmeiras e agora temos seis a mais.”

Jesus explicou algumas decisões que tem tomado. “Tenho feito uma rotação do plantel para não deixar cair o rendimento da equipa. É um campeonato muito longo, competitivo, com qualidade. Na Europa não se tem noção do que é o Brasileirão. Quando isso acontecer, vão ver mais jogos.”

O treinador português recusa entrar em euforias. “Ainda temos muitas dificuldades pela frente, não conquistámos nada”, afirmou. “Não vim para o Brasil pelo contrato, tinha equipas a pagarem três vezes mais. Vim pelos objetivos desportivos, a minha cabeça trabalha nesse sentido”, confessou no final do jogo.