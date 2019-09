Raphinha dá 20 milhões

Depois de realizar os habituais exames médicos e assinar contrato com o clube francês, o extremo, de 22 anos, que se encontra em França na companhia do empresário, Deco, deverá ser oficializado como jogador do Rennes. O negócio foi fechado presencialmente por Frederico Varandas, que esteve em Rennes a ultimar os pormenores do acordo e regressou a Portugal ao final do dia de ontem.

Após as duas primeiras propostas, de 15 M€ e 17 milhões de euros, terem sido rejeitadas, o clube da Ligue 1 voltou à carga com uma oferta de 20 milhões, que poderá ser superior, mediante a obtenção de determinados objetivos. A SAD leonina também já rejeitara uma proposta da Fiorentina.



Segundo informações recolhidas pelo jornal “Record” junto de fonte próxima do jogador, esta mudança para o futebol francês permitirá a Raphinha uma melhoria salarial significativa, fator que terá pesado na decisão. Raphinha foi contratado ao Vitória de Guimarães ainda no mandato de Bruno de Carvalho, em janeiro de 2018, por 6,5 milhões de euros.