Keizer pode cair mas há Pontes para o futuro

A derrota por 2-3 com o Rio Ave na mais recente jornada da liga deixou marcas profundas para os lados de Alvalade. Não só porque significou a perda de três pontos, mas principalmente pela reviravolta no marcador, uma vez que o Sporting tinha estado a vencer até bem perto do fim, por ter acontecido em casa, pela exibição frustrante de alguns jogadores importantes e porque significou a perda do primeiro lugar, conquistado havia apenas uma semana. A SAD do Sporting está insatisfeita e considera que os resultados das cinco primeiras jornadas do campeonato não são dignos de um clube com a fome dos leões.

Fala-se, portanto, da saída iminente de Marcel Keiser. Isto depois de uma pré-temporada completamente definida pelo treinador holandês. Os dirigentes leoninos consideram que a equipa, por esta altura, deveria ter já assimilado as ideias de Keiser. Menos de um ano após a sua contratação, o técnico poderá ter a porta de saída entreaberta, mas o descontentamento não surge apenas da parte do clube. Segundo o jornal “A Bola”, o próprio Marcel Keiser mostrou-se descontente com algumas das movimentações de jogadores, nomeadamente a saída do compatriota Bas Dost e, mais recentemente, de Raphinha.

Se for confirmada a saída do técnico holandês, Leonel Pontes poderá ser a solução, pelo menos, no imediato. Segundo “A Bola”, o treinador da equipa sub-23 do clube terá sido sondado internamente para a eventualidade. O português de 47 anos tem sido bem-sucedido nestes primeiros jogos à frente da equipa que atua na Liga Revelação, com cinco vitórias em cinco jogos.