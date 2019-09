O Rafa mais novo

O juvenil Rafa Brito, como é conhecido, foi inscrito pelo Benfica na chamada lista B da Liga dos Campeões, não fazendo parte das primeiras opções de Lage para a prova mais importante do futebol europeu. No entanto, a tenra idade justifica uma atenção especial ao atleta. Rafa recebeu a notícia na concentração da seleção sub-19.

Na última época, Rafa Brito esteve integrado na equipa de juvenis do Benfica, orientada por Renato Paiva, o treinador que o trouxe este ano para a equipa B. Neste início de época, o jovem fez já quatro jogos, sempre como titular. Nas primeiras duas partidas, atuou como médio defensivo. Nas outras duas mudou-se para o centro da defesa. No entanto, ao serviço dos juvenis, já se tinha destacado como lateral direito.

Segundo “A Bola”, Bruno Lage está a par do desenvolvimento do jogador e segue-o com atenção. A polivalência, o facto de ser alto (1m83) faz dele uma promessa que a qualquer momento pode ser puxada para o plantel principal. O setor intermédio das águias tem sido assolado por lesões e o jovem jogador pode ser uma alternativa a alguns dos titulares do Benfica.

Rafael assinou contrato profissional com o clube da Luz ainda com 16 anos. Na altura, referiu ao canal BTV: “Quero chegar muito longe neste clube”.