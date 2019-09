Leonel e os miúdos

Leonel Pontes, novo técnico da equipa principal do Sporting, vai fazer uso do profundo conhecimento acerca da formação leonina, a exemplo do que tem acontecido com Bruno Lage nos rivais da Luz.

Cinco jovens promessas dos sub-23 vão ser aposta do treinador, segundo refere o jornal “A Bola”. São eles o defesa-central Gonçalo Inácio, o lateral esquerdo Nuno Mendes, o médio defensivo Rodrigo Fernandes, o extremo Bruno Tavares e o extremo Joelson Fernandes. Estes atletas têm aliás vindo a ser chamados aos treinos da equipa principal.

Durante os cinco jogos em que esteve à frente da equipa sub-23 do Sporting, Leonel Pontes utilizou amiúde estes jogadores, quase todos titulares na totalidade das partidas. Leonel Pontes permanecerá em contacto direto com o seu ex-adjunto na formação, Emanuel Ferro, agora treinador principal dos sub-23.