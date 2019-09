Luz pode ter de fechar por agressões a agentes da PSP

O Benfica arrisca mais uma vez ser castigado com jogos à porta fechada, acumulando assim com outras punições do género cujos processos estão em curso. Segundo o “Record”, estão em causa os desacatos ocorridos durante os festejos da conquista do último campeonato, após a vitória sobre o Santa Clara, a 18 de maio. O mapa de castigos da Liga já referia, a 4 de junho, um processo disciplinar à SAD encarnada, referente a agressões a agentes da PSP por parte de adeptos benfiquistas, e a desacatos no interior do Estádio da Luz.

Aparentemente, tudo começou quando alguns agentes perseguiram adeptos das águias até junto de um dos bares do estádio. A PSP deteve um dos elementos e, em reação, vários outros simpatizantes do Benfica acorreram ao local, agredindo os agentes policiais. Os elementos das forças de autoridade acabaram por se barricar no próprio bar, aguardando por reforços.

A situação foi descrita no relatório que está na posse da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) que, por trabalhar em articulação com as forças de autoridade, não precisa de qualquer queixa formal para tomar providências. No entanto, a lei que altera o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos já prevê que estas penas de interdição ou fecho das portas do estádio, de "um a cinco espetáculos desportivos", "só podem ser aplicadas mediante instauração de procedimento disciplinar a efetuar pelo organizador da competição desportiva", neste caso, a liga.

Este processo já terá sido aberto e, segundo o “Record”, está ainda no âmbito da Comissão de Instrutores da Liga, que investiga os factos, podendo depois deduzir acusação contra as águias. Nesse caso, caberá ao Conselho de Disciplina da FPF decidir, mas tudo depende do enquadramento que for dado aos factos. Se as "ofensas corporais graves a agente desportivo presente no complexo desportivo ou nos limites exteriores deste" forem dadas como provadas, o Regulamento Disciplinar da FPF prevê no seu artigo 201º que "o clube cujo adepto agrida fisicamente pessoa presente no complexo desportivo no exercício de funções relacionadas direta ou indiretamente com a ocorrência de jogo oficial" seja punido com a realização de "1 a 4 jogos à porta fechada", para além de uma multa. Já se houver remissão para o artigo 207º, que se refere a "ofensas corporais" – neste caso, sem gravidade –, a sanção é bem mais leve, enquadrando-se numa multa entre os 550 e os 5.500 euros.