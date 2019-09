Não, a Luz não vai fechar: Benfica já foi castigado com multa de €14 mil

Não, o Benfica não será castigado com jogos à porta fechada devido aos desacatos ocorridos durante os festejos da conquista do último campeonato, após a vitória sobre o Santa Clara, a 18 de maio. Ao contrário do que refere a manchete do jornal "Record" esta sexta-feira, o processo disciplinar instaurado ao Benfica já foi encerrado e a decisão já foi tomada pelo Conselho de Disciplina da FPF.

"Nos termos e com os fundamentos expostos, julga-se a acusação procedente por provada e, em consequência, condena-se a arguida Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD em cúmulo material na sanção global de €14.308.00 pela prática de infrações disciplinares", pode ler-se no despacho do CD da FPF, a que a Tribuna Expresso teve entretanto acesso.

Em causa estavam os desacatos ocorridos a 18 maio, na Luz, alguns agentes perseguiram adeptos das águias até junto de um dos bares do estádio. A PSP deteve um dos elementos e, em reação, vários outros simpatizantes do Benfica acorreram ao local, agredindo os agentes policiais. Os elementos das forças de autoridade acabaram por se barricar no próprio bar, aguardando por reforços.

Foi, de facto, aberto um processo disciplinar, mas, contrariamente ao que noticiou o "Record", a decisão já foi proferida pelo CD da FPF e passou apenas por uma multa aplicada ao clube.

Esta notícia foi corrigida às 11h50, depois da Tribuna Expresso ter tido acesso ao despacho do processo disciplinar.