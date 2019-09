O grande escape de Messi é uma cláusula curiosa

Uma notícia publicada pelo jornal espanhol “El País” provocou algum burburinho no seio do Barcelona. Nela, diz-se que Messi pode rescindir o contrato, de forma unilateral, se o desejar, no final de cada época.

A informação não é nova, já a 13 de outubro de 2018 o jornal “Mundo Deportivo” tinha dado a notícia da existência dessa cláusula. Agora, o mesmo jornal vem explicar os pormenores do contrato de Messi que lhe dão esta liberdade. Assim, Messi pode rescindir o seu contrato unilateralmente se for para ir jogar numa liga considerada “menor”. O argentino poderia abandonar o clube se decidisse baixar o nível competitivo e ir jogar para um clube que não seja um dos “grandes” da Europa.

Situação semelhante aconteceu a Xavi e a Iniesta, que deixaram o Barça a custo zero e se mudaram para as ligas do Qatar e do Japão. Aparentemente, esta decisão da direção destina-se a premiar jogadores com carreiras exemplares no clube catalão.

O contrato de Messi acaba em 2021, pelo que o Barcelona espera poder renovar a ligação e continuar com o génio no seu plantel. Portanto, a informação que refere que Messi pode terminar o contrato quando quiser, no fim de cada época, refere-se afinal apenas ao verão de 2020.