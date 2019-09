Paulo Sousa e a formação do Benfica: “É incrível”

Paulo Sousa está a treinar o Bordéus, da primeira liga francesa, mas continua atento ao que se passa em Portugal. O antigo médio de Benfica, Sporting ou Juventus falou sobre a aposta do clube da Luz na formação e não hesitou em destacar o “tremendo sucesso” da estratégia tantas vezes destacada por Luís Filipe Vieira.

“Além do investimento, o processo inclui também as infraestruturas, mas o segundo passo são os recursos humanos. O projeto deve ser claro e respeitar uma linha orientadora. O Benfica tem mostrado, ao longo dos anos, que está no caminho certo, vende muitos jogadores de qualidade, vende-os caro e reinveste o dinheiro em infraestruturas, recursos humanos, prospeção, treinadores para trabalharem com os mais novos. E, finalmente, em jogadores”, comentou o treinador português, em entrevista ao site “Football Ramble Daily”, citado pelo jornal “A Bola”.

“É incrível, um tremendo sucesso, mas investem para isso”, rematou.