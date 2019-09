Ronaldo ganha mais do que De Ligt, Lukaku, Donnarumma, Godín e Ribéry todos juntos. E do que três plantéis da Serie A

O jornal italiano “La Gazzetta dello Sport” publicou ontem os salários que se praticam na principal liga italiana e o português está em destaque. O craque está mesmo bem longe da concorrência.

Cristiano Ronaldo recebe, aos 34 anos, 31 milhões de euros por época, mais do triplo do que aufere o segundo classificado, De Ligt, colega de equipa na Juventus. O holandês recebe 8 mulhões de euros por época. Na verdade, Ronaldo ganha mais sozinho do que De Ligt, Lukaku (7,5 M€), Donnarumma (6 M€), Godín (5 M€) e Ribéry (4 M€) todos juntos.

Cristiano chega a receber mais do que o valor gasto por três equipas da Serie A em todos os salários dos seus jogadores: SPAL e Udinese (30 M€) e Brescia (28 M€). Ronaldo ganha o equivalente à folha salarial de todo o plantel do Parma, onde joga Bruno Alves.



No total, os 20 clubes da Serie A vão desembolsar esta época 1.360 milhões de euros em salários, com a Juventus a ter a maior despesa. O clube de Turim gasta 294 milhões em salários, quase o dobro dos 155 milhões que o Inter paga aos seus jogadores, enquanto a Roma é a terceira equipas mais gastadora (125 M€), seguida do AC Milan (115 M€) e do Nápoles (103 M€).