Messi: “Acham que sou eu que mando no Barcelona? Eu queria Neymar. Acho que está demonstrado que não mando”

O jogador argentino, principal estrela da galáxia catalã, não tem dúvidas: “Ficaria encantado se Neymar viesse. A nível desportivo, Neymar é um dos melhores do mundo e com ele, a nível de imagem e patrocinadores, o clube daria um salto”. Mostrando conhecimentos profundos sobre o futebol fora das quatro linhas, Messi continuou: “Sinceramente, não sei se o Barcelona fez tudo o que era possível para o seu regresso, mas não é fácil negociar com o Paris Saint-Germain”.

Apesar da vontade expressa, o argentino garante não estar dececionado pela falha na contratação do brasileiro. Messi recusou ainda a ideia de ter sido o plantel a pedir à direção do Barcelona o regresso de Neymar: “Não pedimos a contratação de Neymar, simplesmente demos a nossa opinião. Acham que sou eu que mando? Acho que está demonstrado que não é assim”.