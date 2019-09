“Olá, eu sou o fã lituano do Ronaldo que está com ele na foto da vossa primeira página. Bebi uma cervejas para ganhar coragem”

No momento em que Cristiano Ronaldo se preparava para descansar, depois da missão cumprida, um adepto lituano invadiu o relvado e ajoelhou-se à sua frente para lhe pedir uma selfie. O jornal “A Bola” escolheu essa imagem para ilustrar a sua edição do dia seguinte. Dias depois, o diário desportivo recebeu um curioso e-mail.

“Olá, eu sou o fã lituano do Ronaldo que está com ele na foto da vossa primeira página. Quero muito comprar esta edição, é possível enviarem para a Lituânia? Podem ajudar-me?” E foi desta forma que Audrius Gadeikis, 25 anos, dono de um negócio de carne fumada, explicou aquele instante que, para ele, foi uma eternidade.

“Sou um grande fã de Ronaldo e o meu sonho é fazer uma selfie com ele. Quando soube que Portugal vinha jogar à Lituânia comprei logo bilhete com o claro objetivo de fazer o que fiz: entrar a correr no relvado e tentar tirar a selfie. Bebi umas cervejas antes, para ganhar coragem, e corri por ali fora... Vou ser sincero, nunca pensei que conseguiria chegar ao pé dele, mas não foi assim tão difícil”, recorda. “Não lhe disse grande coisa, apenas que ele é o meu deus, o que encaixa perfeitamente na frase da vossa manchete (“Nosso senhor dos golos”), e que não tinha más intenções, só queria fazer uma selfie. Ele não se importou e até pediu aos seguranças para deixarem, mas um tipo da UEFA, muito zangado, tirou-me o telemóvel... Depois fui algemado e levado pela polícia e paguei uma multa de 30 euros. Estou a planear ir a um dos próximos jogos de Portugal, talvez com o Luxemburgo, para tentar de novo. E quero muito a edição em papel do vosso jornal para colocar numa moldura em casa”, disse, sempre bem-disposto.