Pinto da Costa vai continuar, Villas-Boas vai ter de esperar

O atual mandato de Pinto da Costa na presidência do FC Porto aproxima-se do fim mas o eterno líder dos dragões está disponível para continuar à frente do clube pelo menos até 2024. A sua comissão de recandidatura está há muito no terreno a preparar a continuidade.

Segundo informações do “Record”, o grupo de associados do FC Porto que acompanha Pinto da Costa desde a sua primeira vitória eleitoral, em 1982, está a planear a apresentação da candidatura até ao final deste mês.

Vários notáveis do clube já manifestaram total apoio à recondução de Pinto da Costa, entre eles Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, e o ex-técnico dos dragões André Villas-Boas, dando ainda mais força ao líder para se manter firme na cadeira que ocupa há mais de 37 anos.

Pinto da Costa não perde a ambição e o sonho, para o próximo mandato, está definido. Depois da construção do Estádio do Dragão, do centro de treinos do Olival, do agora denominado Dragão Arena e do Museu FC Porto, o presidente, de 81 anos, sonha com a academia do clube.