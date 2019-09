Quaresma: “Estivemos quatro ou cinco meses sem receber”

“Sempre disse que na Turquia só jogava no Besiktas. Saí porque o presidente não me quer, nem nunca me quis. Tudo o que saiu cá para fora era mentira. Infelizmente, ele conseguiu tirar-me do clube que amo. O Besiktas e o FC Porto vão ficar no meu coração para sempre. Jogar no Galatasaray ou no Fenerbahçe seria difícil”, revelou o extremo português ao canal BeIN Sports, citado pelo jornal “A Bola”.

“Fikret Orman (presidente do Besiktas) nunca teve coragem de falar na minha cara. Naquela altura o Besiktas não pagava há cinco meses. Eu e a minha família não estávamos felizes. Estivemos quatro ou cinco meses sem receber e o presidente não se preocupou com isso”, concluiu Quaresma, que, entretanto, assinou pelo Kasimpasa.