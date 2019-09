Petit sobre Carlos Pereira: “Sujeitava-se a ser despedido por ele próprio”

Petit treinou o Marítimo na época passada e, de acordo com o próprio, teria ainda mais um ano de contrato com o clube do Funchal. Assim não entendeu Carlos Pereira, que o dispensou no final da última liga.

A 2 de julho, com Nuno Manta no comando do Marítimo, Petit também se apresentou ao trabalho. “Perguntei se era para me equipar ou não. Nunca o vi gaguejar tanto como nesse dia. Ele pensava que eu era um miudito, que não tinha coragem para me apresentar. Passa-se muita coisa no futebol e o treinador é o elo mais fraco. Estas pessoas andam no futebol há tantos anos e não evoluem. Isto é o quintal deles. Se se quer que o futebol português cresça, estas pessoas não podem andar no futebol”, vincou o ex-internacional português.

Petit descreveu também outras atitudes do presidente maritimista. “Queria meter-se nas minhas escolhas, processou vários jogadores, colocava-os na equipa B, eu chegava e não tinha dois ou três no treino... Se tu és contratado para treinador, és tu que decides. Se não, ia ele para o banco, mas sujeitava-se a ser despedido por ele próprio. Estas pessoas têm de ser desmascaradas”, afirmou, em entrevista à rádio Estádio, citada pelo jornal “A Bola”.