Bruno Fernandes: as faltas marcadas e as que falta marcar

A expulsão de Bruno Fernandes no jogo contra o Boavista custou aos sportinguistas quase tanto como o empate. Desta forma, o capitão e principal vedeta do plantel leonino vai ficar de fora da partida com o sensacional Famalicão, primeiro classificado da liga. Os dois cartões amarelos não sofrem grande contestação, mas o clube argumenta que tudo se deveu ao acumular de tensão provocado pelas sucessivas entradas perigosas sobre o médio.

A sanção aplicada ao capitão do Sporting deverá ser hoje conhecida. O jornal “O Jogo” avança que, mediante a decisão, a SAD leonina pondera apresentar à Liga uma exposição pelo que entende ser “uma gritante dualidade de critérios”.

O clube de Alvalade publicou ontem nas redes sociais um vídeo com 15 casos considerados controversos, 11 dos quais relacionados com Bruno Fernandes. Nalguns casos, a falta foi assinalada e faltou “apenas” a ação disciplinar, segundo os dirigentes do Sporting.

Até à 5ª jornada da liga, o capitão do Sporting é o 12º jogador mais castigado, com 14 faltas sofridas.