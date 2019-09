Bruno Fernandes negoceia aumento e a SAD está disposta a dobrar-lhe o salário

O Sporting definiu a renovação de Bruno Fernandes como prioritária. Ontem, este processo conheceu novos desenvolvimentos. De acordo com o jornal “Record”, os empresários do jogador, Miguel Pinho e Rui Guimarães, deslocaram-se à academia do clube para uma reunião com Frederico Varandas.

Apesar do interesse comum a ambas as partes, no final não houve fumo branco, pelo que os contactos vão prosseguir. De acordo com o diário desportivo, as conversações têm decorrido com a maior cordialidade. Existem ainda alguns pormenores a afinar em relação ao salário que será apresentado ao capitão.

Frederico Varandas pretende premiar o profissionalismo do jogador colocando-o no teto salarial. A SAD leonina está disposta a ir até aos cinco milhões de euros brutos por temporada, mais do dobro do seu atual vencimento. Na última entrevista à Sporting TV, o presidente dos leões reafirmou esta intenção uma vez que as ofertas rejeitadas garantiam condições mais vantajosas ao internacional português.

Apesar de se encontrar em Alcochete, o jogador não participou na reunião, uma vez que está totalmente empenhado na preparação do jogo de amanhã com o PSV.