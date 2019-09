Em julho, Sporting pediu 15 milhões por Bas Dost. Em agosto, sete milhões bastaram

Fredi Bobic, diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, falou esta segunda-feira, em declarações à Sport1, citadas pelo jornal “Record”, sobre as transferências do conjunto alemão, em especial a contratação de Bas Dost, o avançado holandês que trocou o Sporting pela Bundesliga. Segundo Bobic, o interesse em Bas Dost era antigo, mas as exigências leoninas iniciais impediram o avançar das conversações.

"Estávamos interessados nele há muito tempo. Em julho, o Sporting não o queria vender por uma verba abaixo dos 15/20 milhões de euros. Como tínhamos recebido muito dinheiro, os outros clubes pensavam que poderíamos investir sem limite...", explicou Bobic, referindo-se ao encaixe avultado (mais de 100 milhões de euros) do Eintracht com as vendas de algumas das suas principais figuras, nomeadamente Luka Jovic e Sebastien Haller.

Tudo mudaria nos primeiros dias de agosto, devido à Premier League. "Depois do fecho do mercado inglês, o Bas Dost de repente passou a custar apenas sete milhões de euros. O mercado muda de forma muito rápida... Primeiro apresentaram uma verba que não podíamos pagar, mas umas seis semanas depois tudo mudou", recordou o dirigente alemão. O clube acabaria mesmo por garantir o avançado por 7 milhões de euros.