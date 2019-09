Ha a land: os sonhos de um miúdo promissor

Erling é filho do ex-jogador do Leeds United e da seleção norueguesa, Alf-Inge Haaland, joga no Salzburgo e estreou-se ontem na Liga dos Campeões. Poder-se-ia ter contentado com uma exibição sólida, sem comprometer. Mas não. Fez três vezes o gosto ao pé – na primeira parte – na vitória por 6-2 sobre o Genk, e acrescentou mais uns golos aos 14 que já tinha marcado nesta época.

O atacante do Salzburgo tornou-se o terceiro jogador mais novo na história da Liga dos Campeões a marcar um “hat-trick”, atrás de Raul, a lenda do Real Madrid, e Wayne Rooney.

Haaland nasceu em Leeds, no Norte de Inglaterra, pouco antes de o pai se mudar daquela cidade para o Manchester City. É adepto confesso da equipa da terra, um histórico do futebol inglês e europeu, que começa a recuperar depois de ter caído em desgraça.

Em 2017, em entrevista ao jornal norueguês “Aftenposten”, o jovem afirmou: “O sonho é ganhar a Premier League com o Leeds. Para além disso, o meu objetivo é tornar-me melhor jogador do que o meu pai foi. Quero ter mais internacionalizações do que ele teve”.

Haaland já tinha sido destaque durante o verão depois de marcar nove golos pela seleção sub-20 da Noruega na vitória sobre as Honduras, no campeonato do mundo da categoria. Diga-se que o jovem jogador poderia ter escolhido jogar por Inglaterra mas acabou por fazer a estreia ao serviço da seleção principal norueguesa na qualificação para o Euro 2020, este mês, contra Malta.