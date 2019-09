A câmara de oxigénio de Novak Djokovic

Novak Djokovic levou a sua câmara hiperbárica privada ao Open dos Estados Unidos. O dispositivo foi instalado num camião que foi estacionado nas imediações do torneio. O sérvio de 32 anos é, há muito tempo, um defensor dos benefícios desta técnica.

Os responsáveis pelo evento confirmaram as medidas extraordinárias necessárias, o que mostra bem a importância dada pelo tenista ao tratamento. De acordo com testemunhas, foi criada uma área para acomodar a parafernália, junto ao New York Hall of Science.

A câmara hiperbárica é um dispositivo legal, de acordo com a WADA, a agência mundial antidopagem. De acordo com o jornal inglês “Daily Mail”, o primeiro registo da sua utilização pelo tenista sérvio remonta a 2011 e, desde essa altura, o dispositivo tem ganho adeptos em praticamente todas as modalidades.

A câmara baseia-se na teoria de que respirar 100% oxigénio acelera a recuperação de lesões. No caso de Djokovic, um problema no ombro.