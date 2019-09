Benfica pondera lugares em pé no Estádio da Luz

É possível que os clubes introduzam zonas de assistência com lugares em pé nos estádios. A hipótese está contemplada na nova lei de combate à violência no desporto, como lembrou esta quinta-feira João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

O governante pronunciou-se quando questionado sobre as palavras do administrador executivo da Benfica SAD, Domingos Soares de Oliveira, que revelou que o clube da Luz coloca a hipótese de aumentar a lotação do estádio aproveitando os espaços existentes e criando áreas de assistência com lugares em pé, Citado pelo jornal “O Jogo”, João Paulo Rebelo referiu que a segunda opção já é possível.

"O governo não tinha previsto a possibilidade de haver lugares em pé nos estádios e nos recintos desportivos. Ainda assim, surgiu essa proposta na Assembleia da República e foi votada maioritariamente, ou seja, integrou o conjunto de alterações que foram aprovadas à lei 39/2009. Portanto, do ponto de vista legislativo, eu diria que não há nada mais a fazer.", afirmou o responsável pela pasta do desporto, lembrando que esta novidade não foi proposta pelo governo.