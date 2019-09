Os lances polémicos do FC Porto-Santa Clara, vistos pelos especialistas

O Estádio do Dragão recebeu os açorianos do Santa Clara e a equipa da casa cumpriu com o favoritismo e aplicou a receita que lhe deu a vitória e os consequentes três pontos. No entanto, nem tudo foram golos.

Foi bem marcado o livre indireto contra o Santa Clara aos 32 minutos?

Pouco depois da meia hora de jogo, o árbitro assinalou um livre direto a favor do Santa Clara. No entanto, dois jogadores do clube insular estavam a menos de um metro do colega que bateu o livre, o que, de acordo com as novas regras, dá origem à marcação de um livre indireto a favor da equipa adversária. De acordo com os especialistas dos três jornais, esteve bem Luís Godinho.

Era penálti sobre Fábio Cardoso?

Aos 55 minutos, Uribe saltou para tentar cabecear a bola e acertou no rosto de Fábio Cardoso, deitando por terra o defesa do Santa Clara. Não há dúvidas, entre os comentadores dos três diários desportivos, de que ficou uma grande penalidade por assinalar e um cartão amarelo por exibir ao jogador do FC Porto.

Foi mesmo penálti sobre Corona?

Ao minuto 65, o árbitro assinalou penálti sobre o jogador do FC Porto, tendo o VAR corrigido essa decisão em seguida. De acordo com os especialistas, a decisão do vídeo-árbitro foi adequada. Depois de desviar a bola de João Afonso, o jogador portista deixou-se cair, simulando ter sido rasteirado pelo defesa do Santa Clara.

Pepe devia ter sido expulso?

Dois minutos antes dos 90, o defesa do FC Porto teve uma entrada arriscada sobre Rashid. O lance foi punido com cartão amarelo. Segundo Jorge Faustino, do “Record”, o central podia ter sido expulso, mas aceita-se a decisão de Luís Godinho.

Arbitragem marcada por falha grave

Os especialistas são unânimes em reconhecer que a noite de Luís Godinho foi fraca, em grande parte por ter ajuizado mal um lance que poderia ter tido influência no resultado, numa fase decisiva do jogo.