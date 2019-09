Benfica quer um craque por ano, mas "tentámos com o Cillessen" e ele não quis

Domingos Soares de Oliveira, CEO da SAD do Benfica, explicou que, apesar da “série de craques” que o clube da Luz possui neste momento (em alusão aos jovens formados no Caixa Futebol Campus), existe o princípio da contratação de um jogador de créditos firmados todas as temporadas.

"Temos no nosso plano estratégico que todos os anos deveríamos ir buscar um craque que seja reconhecido", frisou, em entrevista à Rádio Observador, citada pelo “Record”, recordando os exemplos de Aimar e Saviola. O dirigente lembra, no entanto, que a liga portuguesa é pouco cativante.

"Vivi essa situação, por exemplo, no caso do Barcelona, quando tentámos ir buscar o Cillessen. Falei com o presidente do Barcelona, com o diretor desportivo... O jogador disse desde o princípio: ‘Eu quero estar numa das cinco ligas principais’. Fez toda a diferença", vincou o dirigente encarnado.

Soares de Oliveira admitiu ainda que, com a venda de João Félix por 126 milhões de euros, ninguém escondeu o facto de as águias terem "um valor de caixa tão elevado". "Existiu muita maturidade da equipa técnica e do scouting. É que não se compra por comprar", vincou, concluindo: "Pensarem que aquilo que temos é um valor seguro e não vamos entrar numa política despesista que não faz sentido", declarou, dando conta de que o Benfica não continua a vender jogadores por gostar e sim "pela necessidade de acompanhar o ritmo de crescimento dos grandes clubes".