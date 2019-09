Gabriel ia sair mas Lage não deixou

Peça importante na estratégia de Bruno Lage, Gabriel está parado devido a lesão, mas tem um lugar “reservado” no meio-campo do Benfica. Segundo o jornal “O Jogo”, esteve perto de rumar ao Bordéus.

O clube francês é comandado pelo português Paulo Sousa, também ele antigo médio, formado na Luz. Estaria interessado na contratação do camisola oito do Benfica, mas a abordagem do Bordéus foi travada pela vontade de Bruno Lage.

Contratado por 9,67 milhões de euros ao Leganés no início de 2018/19, Gabriel sentiu alguma dificuldade em afirmar-se enquanto Rui Vitória foi comandante das águias, mas passou a indiscutível a partir do momento em que Bruno Lage tomou conta da equipa principal das águias.

"Não temos um médio assim tão parecido com ele, eventualmente o David Tavares. O Gabriel dá-nos construção curta e longa, transição defensiva, calma e critério no jogo", afirmou Lage, no final do encontro com o Leipzig, tendo já antes admitido: "O Gabriel é determinante na nossa forma de jogar."

Gabriel tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e contrato válido até 2023. Esta época, o médio fez apenas o jogo da Supertaça, contra o Sporting, partida da qual saiu lesionado.