O indicador, o mindinho e o polegar na testa: o curioso gesto de Jesus que ninguém compreendeu (e a discussão acesa com Rafinha)

Na passada madrugada, o Flamengo venceu o Internacional por 3-1, mas para além do resultado, há pormenores que estão a dar que falar no Brasil. Jesus deu uma reprimenda a Rafinha, mas é aparentemente um simples gesto do técnico português o protagonista dos comentários ao jogo. No final do encontro, Jesus dirigiu-se a uma das câmaras que filmara o jogo e surpreendeu todos ao utilizar a língua gestual. Após o sucedido, depressa começaram a surgir várias teorias sobre o que o português quereria dizer. O treinador explicou-se na conferência de imprensa.

"Quis homenagear os surdos-mudos. Ensinaram-me alguns gestos. Ensinaram-me que este gesto quer dizer Flamengo, para o mundo todo, 'I love you'. Fiz este gesto para os homenagear", explicou Jorge Jesus na sala de imprensa.