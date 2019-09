Silas, o bom da fita

Silas é o escolhido para substituir Leonel Pontes no comando técnico do Sporting. O anúncio oficial deverá ocorrer apenas amanhã, após o encontro da Taça da Liga, com o Rio Ave, por respeito ao treinador interino.

Na segunda-feira, na Vila das Aves, o ex-técnico do Belenenses SAD já deverá sentar-se no banco de suplentes, naquele que será o seu primeiro jogo à frente dos destinos do clube do coração.

De acordo com jornal “Record”, a contratação de Silas decorre da conjugação de múltiplos fatores, entre os quais se destaca o facto de ser encarado como um técnico que gosta de jogar ao ataque e que aposta em jovens jogadores, que são potenciados e, posteriormente, transacionados por verbas consideráveis. Num clube que volta a apostar de forma deliberada na formação, Silas é visto como o treinador ideal.

Aparentemente, o técnico nascido em Lisboa foi a primeira escolha de Frederico Varandas, que teve uma reunião com Silas ainda na terça-feira. O essencial do acordo ficou fechado ontem à noite. As negociações tratam agora de “pormenores” como a duração do contrato. Essas arestas por limar não devem impedir o lisboeta de começar a preparar de imediato o encontro da 7ª jornada da Liga NOS, frente ao Aves.

Apesar de Silas ainda não ter feito comentários, fonte próxima do treinador disse ao “Record” que Silas ficou "surpreendido", mas "orgulhoso" com o interesse do Sporting, pelo que a sua resposta ao convite terá sido pronta.

Há ainda um aspeto a tratar, que poderá retardar o anúncio do novo treinador. Silas ainda não rescindiu formalmente o contrato com o Belenenses SAD. As relações entre azuis e Sporting não são as melhores, em especial após o folhetim Eduardo Henrique, mas existe a convicção de que o bom senso imperará.