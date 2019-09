The Best: Nova polémica com votos em Messi

Depois de Juan Barrera, capitão da seleção da Nicarágua, ter assegurado que não participou na votação para o prémio The Best (os dados oficiais mostram que votou em Messi), agora é a vez do selecionador do Sudão denunciar irregularidades no seu boletim de voto.

Segundo os dados publicados pela FIFA, o croata Zdravko Lugarisic teria votado em Lionel Messi, Van Dijk e Sadio Mané, por esta ordem.

Porém, o técnico assegura que o seu primeiro voto seria destinado a Salah, seguido de Mané e Mbappé. De acordo com o jornal “A Bola”, o boletim de voto de Lugarisic terá sido rasurado.