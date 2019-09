FIFA intervém para que as mulheres possam entrar nos estádios iranianos

A FIFA vai enviar uma delegação ao Irão para ter a certeza de que as mulheres iranianas conseguem entrar no Estádio Azadi, em Teerão, no jogo da sua seleção.

O antigo internacional francês Youri Djorkaeff é uma das personalidades que defendem a mudança. O novo CEO da Fundação FIFA garante que não vai fazer parte de qualquer delegação mas faz questão de marcar presença no jogo.

“A questão do Irão é um tópico muito delicado mas eu quero lá estar”, disse, em declarações à agência AFP, uma semana depois de assumir o novo cargo. Um dos grandes objetivos da Fundação FIFA passa por tornar o futebol mais acessível às mulheres no Médio Oriente.

“A presença dessa delegação é importante para mostrar que a FIFA intervém com convicção”, acrescentou o antigo campeão do mundo.

Desde 1979 que o Irão baniu a presença de mulheres nos estádios. Ultimamente, tem havido alguma pressão da parte da comunidade internacional para que a FIFA bana o Irão, particularmente na sequência do suicídio de Sahar Khodayari, uma adepta que se imolou após ser condenada em tribunal por ter marcado presença num jogo do Esteghlal.