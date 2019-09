Taarabt: “Sempre fui bom rapaz, mas por vezes andei perdido, com peso a mais. O Benfica foi o melhor que me aconteceu”

Adel Taarabt tem motivos para sorrir, ao contrário do que acontecia há um ano atrás. É um dos homens do momento no universo benfiquista, agora por bons motivos. Depois de três anos sem entrar nas contas, o médio reabilitou-se e recuperou o estatuto de craque que trazia quando chegou à Luz.

Em entrevista à revista “Four Four Two”, que ficará hoje disponível online e a que o jornal “Record” teve acesso, o marroquino fala das coisas que correram menos bem e revela-se orgulhoso do presente. "No Benfica mudaram-me como homem", frisa, mostrando-se grato.

O marroquino de 30 anos abre o coração e assume responsabilidades pelo acidentado percurso. "O Benfica foi o melhor que me aconteceu na carreira. Sempre fui bom rapaz, mas por vezes andei perdido. Achava que tinha sempre razão, mas fizeram-me perceber que estava enganado, Mudaram-me em todos os sentidos – no meu estilo de vida, como pessoa e como jogador", refere, acrescentando: "Precisei de três anos para me adaptar, pois quando joguei em Inglaterra, eu é que tinha de me orientar. Não tinha ninguém na retaguarda. Aqui é tudo muito organizado e estou muito mais profissional. Perdi 10 ou 11 quilos através do meu trabalho. Nunca trabalhei tanto na vida como o fiz para ter uma oportunidade neste clube."

Na entrevista que deu à publicação britânica, Taarabt reconhece que nem sempre foi disciplinado e que por vezes não se apresentou em boas condições. Além disso, admite que se tivesse sido mais paciente, "poderia ter tido uma carreira diferente".

"Honestamente, no primeiro ano estava com um pouco de excesso de peso. Dois ou três meses depois perdi dois ou três quilos, mas não é nada. Na minha carreira, nem sempre fui paciente, queria que as coisas acontecessem depressa, pois estava determinado a ajudar a equipa. Nem sempre foi fácil aceitar ficar no banco e nem sempre reagi da melhor forma. Aqui, fizeram-me perceber que tens de cumprir regras. Não decides nada", explica o jogador.

Foi no final de março deste ano que Bruno Lage voltou a apostar no marroquino e Taarabt realizou o primeiro jogo pela equipa principal das águias, ajudando na reconquista. Para esta temporada, as expetativas continuam altas e o jogador pretende manter-se a um bom nível.

"Quando cheguei, penso que perdi algum tempo no início, mas por culpa minha. E é por isso que agora estou a trabalhar tanto e com esperança de que esta venha a ser uma grande época para mim", vincou o camisola 49 dos campeões nacionais. "Lutei para voltar à equipa e quero dar o melhor por este clube, pois acreditaram em mim. As pessoas já pensavam que eu tinha desistido, mas eu fiquei e lutei pela minha oportunidade”, fez questão de acrescentar.