João Mário: “A estabilidade é o requisito essencial que falta ao Sporting"

Numa entrevista ao jornal espanhol “Marca”, o internacional português que atualmente atua na Rússia, no Lokomotiv Moscovo, mas que fez grande parte da sua formação no clube de Alvalade, lamentou a crise dos leões no campeonato.

João Mário aponta a "falta de estabilidade" como o principal fator para os maus resultados do Sporting.

"É um clube pelo qual sempre terei muito carinho, pois foi onde me tornei jogador de futebol. Infelizmente, o Sporting não tem a estabilidade necessária para ser um clube competitivo. Espero que consiga encontrar essa estabilidade para vencer novamente a Liga tão desejada por todos os adeptos. A estabilidade é o requisito essencial que falta ao Sporting", apontou o médio.

João Mário também foi questionado sobre João Félix, que apelidou de "jogador especial" para o Atlético de Madrid - e que vai defrontar o Lokomotiv na próxima semana, para a Liga dos Campeões. "Claro que ele vai triunfar, ele é um jogador muito especial, com muita qualidade, mas as pessoas têm de ter paciência com ele. É um jovem e é preciso compreender que o Atlético fez um investimento a longo prazo, não se pode pensar que o João vai explodir logo nos primeiros meses, precisa de tempo. Ele tem o que mais importa: qualidade no futebol e vontade de vencer."